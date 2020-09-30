Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 472,5 liradan işlem görüyor
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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 472,5 liradan işlem görüyor

30.09.2020 10:19 | Son Güncelleme: 30.09.2020 10:42

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 472,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 774 lira, cumhuriyet altını da 3.155 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 477 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 472,5 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 774 lira, cumhuriyet altını da 3.155 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.885 dolar seviyelerinde bulunuyor.

ONS ALTINDA 1.900 DOLAR DİRENÇ OLARAK İZLENECEK

Analistler, dolar endeksinin seyri ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının altının ons fiyatına yön vermeye devam ettiğini söyledi. Bugün yurt dışında, ABD'de büyüme ve Euro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.900 doların ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 472,5 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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