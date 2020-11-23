Haftaya 10 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 469,5 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya 10 lira yükselişle başlamasının ardından 469,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, cumhuriyet altını da 3.140 liradan satılıyor.

Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 459,2 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın 469,5 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, cumhuriyet altını da 3.140 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.874 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ONS ALTINDA 1.880 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve küresel bazda teşvik paketlerine ilişkin belirsizlikle altının ons fiyatında yön arayışının devam ettiğini söyledi. Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.850 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan