Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 469,5 liradan işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 469,5 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 469,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, cumhuriyet altını da 3.136 liradan satılıyor.

22.09.2020 11:07 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:41

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 468,9 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.35 itibarıyla 469,5 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, cumhuriyet altını da 3.136 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dünkü yüzde 1,92'lik düşüşün ardından bugün de zayıf seyrini sürdürerek, 1.906 dolar seviyesinde bulunuyor.

'ONS ALTINDA 1.920 DOLAR DİRENÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR'

Analistler, dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da gerçekleştireceği sunumun takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 469,5 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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