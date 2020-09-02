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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 466 liradan işlem görüyor

Dün 472 liralara kadar yükseldikten sonra düşüşe geçen altının gram fiyatı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından 466 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 764 lira, cumhuriyet altını da 3.114 liradan satılıyor.

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 466 liradan işlem görüyor
02.09.2020 11:21 | Son Güncelleme: 02.09.2020 11:34

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, 472 liraları gördükten sonra düşüşe geçerek günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 467 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla 466 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 764 lira, cumhuriyet altını da 3.114 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.965 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, dolar endeksinin dün, son 2 yılın en düşüğüne gerilemesinin ardından bugün tepki alımlarıyla toparlanmasının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

ONS ALTINDA 2.000 DOLAR DİRENÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Bugün Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap Raporu ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.944 doların destek, 2.000 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Kaynak: AA

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