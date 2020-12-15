Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465 liradan işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 461,7 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 465 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 762 lira, cumhuriyet altını da 3.108 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.842 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bazı ülkelerde ek kısıtlamaların getirilmesinin risk algısını görece artırdığını ve altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

ONS ALTINDA 1.850 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün, ABD'de sanayi üretim verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan