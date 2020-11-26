Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 463 liradan işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 463 liradan işlem görüyor

26.11.2020 10:47 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:32

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 463 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 763 lira, cumhuriyet altını da 3.094 liradan satılıyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 461,4 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla 463 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 763 lira, cumhuriyet altını da 3.094 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.816 dolar seviyesinde işlem görüyor. Analistler, dolar endeksinin ağustostan bu yana en düşük seviyelere inmesinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

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'ONS ALTINDA 1.850 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantı özeti ve Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının izleneceği bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç, 1.800 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 463 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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