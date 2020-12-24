Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 462 liradan işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 462 liradan işlem görüyor

24.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:24

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 462 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 758 lira, cumhuriyet altını da 3.088 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 460,1 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla 462 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 758 lira, cumhuriyet altını da 3.088 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.877 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nı veto etmesi ve dolar endeksindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

ONS ALTINDA 1.900 DOLAR SEVİYESİ GÜNDEME GELEBİLİR

Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve karar metnindeki mesajların piyasadaki fiyatlamalar üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildiren analistler, yurt içinde para ve banka istatistikleri yurt dışında ise ABD'de dayananıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların kırılması halinde 1.900 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini, 1.840 doların ise destek konumunda olduğunu ifade etti. TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, politika faizinde 150 baz puan artış olacağını tahmin ediyor. Geçen ayki toplantıda politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilmişti.

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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 462 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Haber Yorumları (1)
LEFTER: (sözde) Süper Lig bu yıl keyif vermiyor, hileler yapılıyor. . acaba şampiyonluğu hangi takıma verirler?
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