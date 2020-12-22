Gram altın 461 lira seviyelerinde
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Gram altın 461 lira seviyelerinde

22.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:59
Gram altın 461 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 460,6 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 460,6 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatına paralel dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü bir önceki kapanışın hemen altında 461,1 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de sınırlı değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 460,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 752 lira, Cumhuriyet altını da 3.075 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.868 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan yeni türüne yönelik "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıtın olmadığı açıklamalarının, altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün, ABD'de büyüme, tüketici güven endeksi ve mevcut konut satışları verileriyle birlikte Kovid-19'un yeni türüne ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 doların destek, 1.880 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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