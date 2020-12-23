Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 458,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 752 lira, cumhuriyet altını da 3.065 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 457,9 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla 458,8 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 752 lira, cumhuriyet altını da 3.065 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.868 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının mutasyona uğramış yeni türün üzerinde de etkili olduğuna ilişkin açıklamaların altının ons fiyatını aşağı yönlü baskılandığını söyledi.

ONS ALTINDA 1.880 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün, ABD'nin kişisel gelir ve harcama verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 doların destek, 1.880 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan