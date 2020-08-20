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Dün 24 liralık düşüş yaşayan altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından 455 liradan işlem görüyor

Dün 476 lirayı gördükten sonra sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı günü 452 liradan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan gram altın 455,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 746 lira, cumhuriyet altını da 3.043 liradan satılıyor.

Dün 24 liralık düşüş yaşayan altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından 455 liradan işlem görüyor
20.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:58

Dün 476 liraya kadar yükselen altın günü sert düşüşle kapattı. Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 4,7 azalışla 452,4 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.45 itibarıyla 455,6 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 746 lira, cumhuriyet altını da 3.043 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.934 dolar seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN FED TUTANAKLARIYLA GERİLEDİ

Analistler, dün dolar endeksindeki yükselişle değer kaybeden altının ons fiyatının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının ek mali önlemlere dikkati çekmesi sonrası düşüşünü hızlandırdığını söyledi. Bu haberle altının ons fiyatının 1.929 dolara kadar gerilediğini belirten analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimle bugün dünkü kayıplarını kısmen telafi ettiğini, konuya ilişkin haber akışının altın fiyatlarını etkilemeye devam edeceğini ifade etti.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 440-460 lira bandının izleneceğini söyledi. AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişim beklemiyor. TCMB, temmuz ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakmıştı.

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Kaynak: AA

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