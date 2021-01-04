Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 455,5 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 455,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 747 lira, cumhuriyet altını da 3.044 liradan satılıyor.

2020'nin son işlem gününde, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 454,1 liradan tamamladı. Gram altın, yeni yıla da yükselişle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla 455,5 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 747 lira, cumhuriyet altını da 3.044 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.928 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.940 VE 1.970 DOLAR GÜNDEME GELEBİLİR

Analistler, uluslararası piyasalarda dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi. Bugün, dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatının 1.920 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 1.940 ve 1.970 doların gündeme gelebileceğini, 1.880 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan