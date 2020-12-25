Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 459 lira sınırında
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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 459 lira sınırında

25.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:00

Dünü 452,8 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 458,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 752 lira, cumhuriyet altını da 3.065 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,6 altında 452,8 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla 458,8 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 752 lira, cumhuriyet altını da 3.065 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, ABD ve Avrupa piyasalarının Noel tatilinde olması nedeniyle sınırlı işlemlerle, 1.880 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ONS ALTINDA 1.880 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, Avrupa Birliği ile İngiltere'nin Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşmaya varmasıyla küresel piyasalardaki risk algısının görece azaldığını, bu durumun da altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Bugün, veri takviminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.840 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 459 lira sınırında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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