Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor

31.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:29
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 453 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 743 lira, cumhuriyet altını da 3.028 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 449,6 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından saat 12.20 itibarıyla 453 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 743 lira, cumhuriyet altını da 3.028 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.893 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, yeni yıl tatili dolayısıyla birçok piyasanın kapalı olması sonucu altının ons fiyatında yatay bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

'ONS ALTINDA 1.900 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuru verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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