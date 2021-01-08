Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 450 liradan işlem görüyor

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 452 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 12.15 itibarıyla 450 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINIE NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 738 lira, cumhuriyet altını da 3.007 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.891 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Analistler, ABD'de başkanlık seçiminin, Kongre'de dün yapılan tescil ile resmen Joe Biden'ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından piyasalarda artan risk iştahı ve yükseliş eğilimini sürdüren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin, altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

ONS ALTINDA 1.920 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün, yurt içinde Hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan