Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442,5 liradan işlem görüyor

Geçen haftanı son işlem gününde dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, cuma gününü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 438,7 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 12.15 itibarıyla 442,5 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 726 lira, cumhuriyet altını da 2.958 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.834 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Analistler, küresel piyasalarda artan risk algısı ve düşmeye devam eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

ONS ALTINDA 1.880 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının bugün video konferans yöntemiyle yapacakları toplantıdan gelecek mesajların varlık fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan