Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 442 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 725 lira, cumhuriyet altını da 2.956 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 437,3 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla 442 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 725 lira, cumhuriyet altını da 2.956 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1.852 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.880 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, dün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonda sorun görmedikçe faiz artırımına gitmeyeceklerini söylemesinin ardından gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti. Bugün, ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan