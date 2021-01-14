Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 440 liradan işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 439,6 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 440 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 721 lira, cumhuriyet altını da 2.936 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1.838 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ile dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

ONS ALTINDA 1.880 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan