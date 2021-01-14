Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 440 liradan işlem görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 440 liradan işlem görüyor

14.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:55

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 440 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 721 lira, cumhuriyet altını da 2.936 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 439,6 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 440 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 721 lira, cumhuriyet altını da 2.936 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1.838 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ile dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

ONS ALTINDA 1.880 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 440 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fikri Sağlar Donald Trump Devlet Bahçeli
Magazin İrem Derici Hande Erçel Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kongre Hisarcık Instagram Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 440 liradan işlem görüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 10:55:28. #1.14#
title