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Altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 382 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 627 lira, cumhuriyet altını da 2.554 liradan satılıyor.

18.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:08

Dün, altının ons fiyatındaki sınırlı düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 380,0 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 12.00 itibarıyla 382 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 627 lira, cumhuriyet altını da 2.554 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.733 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, merkez bankalarının ekonomiyi desteklemek için attığı adımları sürdürdüğünü belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin artan endişelerin de altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

'GRAM ALTINDA 375-385 LİRA BANDI İZLENECEK'

Merkez bankalarının finansal istikrarı korumak için attığı adımlara bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) da katılmasının beklendiğine işaret eden analistler, BoE kararlarının yanı sıra bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomik bülteni ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini söyledi. BoE'nin yüzde 0,10 olan politika faizini sabit tutması ve varlık alım programını artırması bekleniyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.710 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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