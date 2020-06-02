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Gram altın 380 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 380 liradan işlem görüyor.

Gram altın 380 lira seviyelerinde
02.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:33

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 380 liradan işlem görüyor.

Dün, altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 381,1 liradan tamamladı.

Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 380 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını da 2.550 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.737 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilime rağmen, dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerden iyi gelmesiyle risk iştahının görece arttığını, bu durumun da altının ons fiyatını aşağı yönlü baskıladığını kaydetti.

Bugün veri takviminin zayıf olduğunu kaydeden analistler, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından devam eden gösterilere ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.730 doların destek 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-390 lira bandının izleneceğini söyledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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