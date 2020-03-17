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Uluslararası Para Fonu, Kapalıçarşı, Ekonomi

Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 306,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 500 lira, cumhuriyet altını da 2.047 liradan satılıyor.

17.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:32
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 313,1 liradan tamamladı. Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2 altında 306,9 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 500 lira, cumhuriyet altını da 2.047 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 1.484 dolar seviyesinde dengelendi.

ALTININ ONS FİYATINDA 100 DOLARI AŞAN DALGALANMA YAŞANDI

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için merkez bankalarının müdahaleleriyle birlikte küresel çapta birçok hükümetin maliye politikalarına ağırlık vereceğini açıklamasına karşılık, piyasalardaki panik havasına bağlı olarak varlık fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini kaydetti. Dün, yatırımcıların likidite ihtiyaçlarını karşılamak için altın pozisyonlarını azaltmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, altının ons fiyatında 100 doları aşan bir dalgalanma yaşandığını belirtti.

'GRAM ALTINDA 300-320 LİRA BANDI ÖNE ÇIKIYOR'

Analistler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) piyasalara 1 trilyon dolar likidite sağlayacağını duyurduğunu ve küresel çapta merkez bankalarının da genişleyici para politikalarına devam ettiğini, ancak panik havasının bütün varlıklarda normal olmayan fiyatlamaları ortaya koyduğuna dikkati çekti. Bugün, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW beklenti endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretim endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini vurguladı. Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.460 doların destek, 1.516 doların direnç konumuna geldiğini kaydederek, gram altında ise 300-320 lira bandının öne çıktığını kaydetti.

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Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Kaynak: AA

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İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

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