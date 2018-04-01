Innova Bilgi Yönetimi Yöneticisi Onur Ekinci, "GPU nedir?" sorusuna Wise TV'de yanıt getirdi.

Ekinci, şunları dile getirdi: "Aslında, GPU eskiden bildiğimiz oyun kartları. Herkes nasıl Need For Speed'te oynuyordu, marketlere gittiğimiz zaman GPU kart almak istiyorduk. GPU'lar aslında Graphichs Processing Unit'ler. CPU'lara nazaran 5 bin tane core barındıran, aynı zamanda paralel işlem yapabilen yüksek işlem yeteneğine sahip kartlar. Bunlar main stream dediğimiz farklı sektörlere de artık yayıldığı için, sağlık sektöründen tutun da yapay zekaya ve sürücüsüz arabalara kullanılmaya başlandı. Bu devrim de aslında buradan geliyor, sürücüsüz araba devrimi. GPU'ların başarısından geliyor."