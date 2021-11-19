Göztepespor'a transfer olan Mardinli Halil Kaya, ilk maçında golünü attı

MARDİN (İHA) - Mardin spor'un eski futbolcusu Faris Çalbay'ın yetiştirdiği ve bu yıl Göztepespor'a transfer olan Mardinli genç yetenek Halil Kaya, çıktığı ilk maçında Balıkesirspor'a karşı ilk golünü atmayı başardı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve 1969 Mardinspor alt yapısında yetişen 2006 doğumlu 15 yaşındaki Halil Kaya, göstermiş olduğu performansla Göztepespor'un dikkatini çekti. Başarılı performansı ile Göztepespor'a transfer olan Kaya ilk maçında golünü attı. Mardin Büyükşehir Belediyesi alt yapı sorumlusu Fariz Çalbay, son yıllarda yetiştirdiği birçok genç yetenekli sporcuların başka takımlara transfer olmayı başardığını belirterek, son olarak 3 yıldır emek sarf ettiği genç yetenek Kaya'nın Göztepespor'a transfer olduğunu söyledi. Göztepespor'un U16 takımıyla Balıkesirspor maçında ilk gölünü atan Halil Kaya'nın performansından memnun kaldığını aktaran Çalbay, "Mardin Büyükşehir Belediyesi destekleri ile bu yıl açılan yaz spor okulları kapsamında şu ana kadar 130'ün üzerinde sporcuya futbol kursu veriyorum. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere gelen sporcularımızı eğitiyoruz. Sporcularımızla birlikte aileleri de kurslara gelerek çocukların izleme imkanı buluyor. Burada çok güzel bir aile ortamı sağladık. Mardin'de çok yetenekli gençlerimiz var. Onları keşfetmeli ve Türk futboluna kazandırmak için mücadele ediyoruz. Gençlerimize önce ahlaklı olmayı sonra futbolcu olmayı öğretiyoruz. Ailelerde çocuklarındaki değişim ve gelişimi yakından izliyor. ve bize gelip teşekkürlerini iletiyorlar. Bu kursların açılmasında büyük desteği olan Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Mahmut Demirtaş'a ailelerimizin ve sporcularımızın adına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - MARDİN