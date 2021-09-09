Göztepe yeni bir sayfa açacak
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Göztepe yeni bir sayfa açacak

Göztepe yeni bir sayfa açacak
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de ilk 3 haftada 2 beraberlik ve 1 yenilgi alıp teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran Göztepe, göreve getirdiği Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro ile yeni bir sayfa açacak.

SÜPER Lig'de ilk 3 haftada 2 beraberlik ve 1 yenilgi alıp teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran Göztepe, göreve getirdiği Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro ile yeni bir sayfa açacak. Pazar günü evinde Medipol Başakşehir'i konuk edecek sarı-kırmızılılar hazırlıklarını sürdürürken, takım ilk galibiyetini almak için kenetlendi. Göztepe'de transferin son gününde imza atan Venezuelalı Wilker Angel'in de hazır olduğu bildirildi.

Maestro yönetiminde ilk kez dün idmana çıkan Göztepeli futbolcuların oldukça hırslı olduğu görüldü. Yeni takımının başında ilk 3 puanını almanın hesaplarını yapan 38 yaşındaki Maestro futbolcularıyla yakından ilgilendi. Sık sık idmanı durduran Maestro takıma uyarılarda bulundu.İzmir ekibinde sakatlığından dolayı ilk devreyi kapatan Boşnak stoper Mihojevic mücadelede forma giyemeyecek. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro oldu
Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro oldu
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