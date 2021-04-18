Göztepe'ye üç gol atan Kerem, beş yıl sonra hat-trick yapan ilk yerli futbolcu oldu
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Göztepe'ye üç gol atan Kerem, beş yıl sonra hat-trick yapan ilk yerli futbolcu oldu

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Göztepe'nin İzmir'de Galatasaray'ı ağırladığı maça 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. Sezon başında 3. lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'dan transfer edilen Aktürkoğlu, hat-trick yaptığı maçta galibiyetin mimarı oldu. Kerem Aktürkoğlu, 2016 Aralık ayından bu yana sonra Galatasaray formasıyla hat-trick yapan ilk yerli oyuncu oldu. (Daha önce Yasin Öztekin, Gaziantepspor'a karşı yapmıştı)

Galatasaray'da Mohamed ve Falcao yoksa Kerem var. Sezon başında 24 Erzincanspor'dan transfer edilen 22 yaşındaki kanat oyuncusu, dün ilk 11'de şans bulduğu Göztepe maçında tek başına resital sundu. Takımının 1-0 geriye düştüğü maçta Kerem, 3 golü de kendisi atarak Galatasaray'ı sırtladı. Yaptığı hat-trick ile kendini öne çıkartan geç futbolcu, 2016'dan beri yerlilerin suskun olduğu üç gol atma konusundaki kötü seriyi de sonlandıran oyuncu oldu.

Göztepe'ye üç gol atan Kerem, 2016'dan bu yana hat-trick yapamayan yerlilerin kötü serisini bitirdi

"DUYGU DOLU BİR MAÇ OLDU"

Kerem Aktürkoğlu, 2016 Aralık ayından bu yana sonra Galatasaray formasıyla hat-trick yapan ilk yerli oyuncu oldu. (Daha önce Yasin Öztekin, Gaziantepspor'a karşı yapmıştı) Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu şu ifadeleri kullandı; "İlk kez ilk 11'de başladım. İyi bir oyun oynadık. Takıma katkı sağladığımı düşünüyorum. En önemlisi 3 puandı. Umarım galibiyetler devam edecek. Benim için duygu dolu bir maç oldu. Bireysel performans futbolcuyu mutlu ediyor ama bizim kazanmamız gerekiyordu. Ben de 3 gol attım, güzel geçti benim için de."

Göztepe'ye üç gol atan Kerem, beş yıl sonra hat-trick yapan ilk yerli futbolcu oldu
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