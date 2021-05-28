Göztepe'ye Kanadalı kanat geliyor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe dış transferde atağa kalktı.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe dış transferde atağa kalktı. Aytemiz Alanyaspor'dan orta saha Hasan Hüseyin Acar ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kanat Emrah Başsan'la ilgilenen sarı-kırmızılılar son olarak Cardiff City formayı giyen Junior Hoilett'i listesine ekledi.

Geçen sezon İngiltere Championship'te Cardiff'te boy gösteren Kanadalı sol kanat oyuncusunun kulüpten ayrıldığı ve bonservisinin elinde olduğu ifade edildi.Başkan Mehmet Sepil'in görevi bıraktığını açıklamasının ardından transferde tam yetkili olan sportif direktör Erk Toros'un Hoilett'le yaptığı görüşmelerin olumlu gittiği ileri sürüldü. Kanada A Milli Takımı'nda da forma giyen 30 yaşındaki oyuncu geçen sezon ligde 21 maçta forma giyip 2 gol attı, 2 de asist yaptı. Almanya'da Paderborn ve St. Pauli takımlarında oynadıktan sonra İngiltere'nin yolunu tutan Hoilett, Blackburn Rovers, Queen Park Rangers ve Cardiff City formalarını terletti. Kanada Milli Takımı'nda 27 maçta oynayan futbolcu 9 kez fileleri sarstı.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış