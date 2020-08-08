Göztepe'ye ilk imza Burak'tan SÜPER Lig'de yeni sezonda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Göztepe ilk dış transferini gerçekleştirdi.

SÜPER Lig'de yeni sezonda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Göztepe ilk dış transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar Kocaelispor forması giyen forvet Burak Süleyman'ı resmen kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son olarak Kocaelispor forması giyen Burak Süleyman ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. İzmir'e gelen oyuncumuz Gürsel Aksel Stadyumu'nu gezdi. 1 Eylül 1994 tarihinde İzmit'te dünyaya gelen Burak, 2012-13 sezonunda Sancaktepe'de profesyonel futbol hayatına başladıktan sonra Gölcükspor ve Kocaelispor formalarını terletti. Burak Süleyman'a kulübümüze hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."



Kaynak: DHA