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Göztepe, Stjepan Tomas'a emanet

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Göztepe, Stjepan Tomas'a emanet

Ligde arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Nestor El Maestro ile yolları ayıran Göztepe, Stjepan Tomas ile anlaştı.

Ligde arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Nestor El Maestro ile yolları ayıran Göztepe, Stjepan Tomas ile anlaştı.

Süper Lig'de düşme hattında yer alan Göztepe, arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Nestor El Maestro ile yolları ayırmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, teknik direktörlük için Stjepan Tomas ile anlaştı. Ligin bitimine kısa bir süre kalması nedeniyle hızlı ve doğru karar almaları gerektiğini söyleyen Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, "En doğru kararı almak zorundaydık. Bu kısa süreçte görüştüğümüz teknik direktörler içerisinde takımın ligde kalacağına en çok inanan, aynı zamanda takımımızın maçlarını yakından da takip eden ve bu konuda hırslı, inançlı olduğunu bizlere en net şekilde yansıtan Stjepan Tomas hocamızla anlaşmaya vardık. Hocamıza güveniyor ve başarılar diliyoruz" dedi.

45 yaşındaki Hırvat teknik adam daha önce Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'un başında görev yapmıştı. - İZMİR

Göztepe, Stjepan Tomas'a emanet

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Stjepan Tomas, Göztepe, Spor, Haberler

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