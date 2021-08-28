Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 3. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Öğleden sonra hava yoluyla Sivas'a gidecek İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Dzenan Burekovic, Marko Mihojevic ve Balazs Megyeri kafilede yer almayacak. Sakatlığı geçen Kubilay Sönmez'in Sivas'a götürüleceği öğrenildi.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 19.15'te başlayacak Demir Grup Sivasspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Burak Şeker düdük çalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Balotelli'nin sinirden çılgına döndüğü maçta Adana Demirspor, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Balotelli'nin sinirden çılgına döndüğü maçta Adana Demirspor, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 5-0 yenilen Demir Grup Sivasspor, turnuvaya veda etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 5-0 yenilen Demir Grup Sivasspor, turnuvaya veda etti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener İbrahim Aydemir Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Düm Tek Tek Mesut Akusta Metin Çekmez
Spor Muslera Arda Güler Burak Elmas Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 11:57:01. #1.16#

title