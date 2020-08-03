Göztepe, Serdar Gürler'e veda etti Göztepe, sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki kanat oyuncusu Serdar Gürler'e veda etti.

Göztepe, sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki kanat oyuncusu Serdar Gürler'e veda etti.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sözleşmesi sona eren oyunculardan Serdar Gürler ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki oyuncuya sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla teşekkür etti. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Serdar Gürler'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz."

Serdar Gürler, 2018-2019 sezonunun ortasında Huesca'dan Göztepe'ye kiralanmış ve sarı-kırmızılı formayı giydiği 46 maçta 10 gol 16 asistlik performans sergilemişti. Geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçta sakatlanan Serdar Gürler'in, sol diz ön çapraz bağlarındaki yırtık sebebiyle sahalardan 6 ay uzak kalacağı bildirilmişti. - İZMİR

Kaynak: İHA