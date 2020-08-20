Göztepe'nin 2019-20 Sezonu Öncesi Kamp Günlüğü
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, çalışmalarına devam ediyor Geçtiğimiz günlerde efsane ismi Halil Kiraz'ı son yolculuğuna uğurlayan sarı-kırmızılılar, 'Bombacı Halil'in fotoğrafını antrenman sahasına astı. İşte Göztepe'nin kamp günlüğü...
20.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:47
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, çalışmalarına devam ediyor Geçtiğimiz günlerde efsane ismi Halil Kiraz'ı son yolculuğuna uğurlayan sarı-kırmızılılar, 'Bombacı Halil'in fotoğrafını antrenman sahasına astı. İşte Göztepe'nin kamp günlüğü...
Kaynak: Dugout