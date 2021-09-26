Göztepe maçındaki performans, G.Saray taraftarının sabrını taşırdı! Futbolcular yerden yere vuruluyor - Haberler Spor
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Göztepe maçındaki performans, G.Saray taraftarının sabrını taşırdı! Futbolcular yerden yere vuruluyor

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yle karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılar mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kaparken futbolcular eleştiri oklarının hedefi oldu. Sosyal medyada taraftarlar Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu başta olmak üzere birçok futbolcuya tepki gösterdi.

Üst üste 4 maçtır galibiyet alamayan Galatasaray, sahasında Göztepe maçının ilk yarısını da 1-0 geride kapattı. Taraftarlar ortaya koyulan oyunun yetersiz olduğunu düşünürken futbolculara büyük tepki gösterdi.

KEREM VE HALİL EN ÇOK TEPKİ ÇEKEN İSİMLER OLDU

Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Kerem ve Halil başta olmak üzere birçok futbolcuya tepki gösterdi. Ortaya koyulan mücadeleyi yeterli bulmayan taraftarlar takımı ağır ifadelerle eleştirdi.

Göztepe maçındaki performans, G.Saray taraftarının sabrını taşırdı! Futbolcular yerden yere vuruluyor

Göztepe maçındaki performans, G.Saray taraftarının sabrını taşırdı! Futbolcular yerden yere vuruluyor

Göztepe maçındaki performans, G.Saray taraftarının sabrını taşırdı! Futbolcular yerden yere vuruluyor

Göztepe maçındaki performans, G.Saray taraftarının sabrını taşırdı! Futbolcular yerden yere vuruluyor

Göztepe maçındaki performans, G.Saray taraftarının sabrını taşırdı! Futbolcular yerden yere vuruluyor

Göztepe maçındaki performans, G.Saray taraftarının sabrını taşırdı! Futbolcular yerden yere vuruluyor

Göztepe maçındaki performans, G.Saray taraftarının sabrını taşırdı! Futbolcular yerden yere vuruluyor
Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
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Haber: Göztepe maçındaki performans, G.Saray taraftarının sabrını taşırdı! Futbolcular yerden yere vuruluyor - Haberler Spor
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