Göztepe maçındaki performans, G.Saray taraftarının sabrını taşırdı! Futbolcular yerden yere vuruluyor

Üst üste 4 maçtır galibiyet alamayan Galatasaray, sahasında Göztepe maçının ilk yarısını da 1-0 geride kapattı. Taraftarlar ortaya koyulan oyunun yetersiz olduğunu düşünürken futbolculara büyük tepki gösterdi.

KEREM VE HALİL EN ÇOK TEPKİ ÇEKEN İSİMLER OLDU

Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Kerem ve Halil başta olmak üzere birçok futbolcuya tepki gösterdi. Ortaya koyulan mücadeleyi yeterli bulmayan taraftarlar takımı ağır ifadelerle eleştirdi.

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