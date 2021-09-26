Göztepe maçındaki performans, G.Saray taraftarının sabrını taşırdı! Futbolcular yerden yere vuruluyor
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yle karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılar mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kaparken futbolcular eleştiri oklarının hedefi oldu. Sosyal medyada taraftarlar Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu başta olmak üzere birçok futbolcuya tepki gösterdi.
Üst üste 4 maçtır galibiyet alamayan Galatasaray, sahasında Göztepe maçının ilk yarısını da 1-0 geride kapattı. Taraftarlar ortaya koyulan oyunun yetersiz olduğunu düşünürken futbolculara büyük tepki gösterdi.
KEREM VE HALİL EN ÇOK TEPKİ ÇEKEN İSİMLER OLDU
Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Kerem ve Halil başta olmak üzere birçok futbolcuya tepki gösterdi. Ortaya koyulan mücadeleyi yeterli bulmayan taraftarlar takımı ağır ifadelerle eleştirdi.
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