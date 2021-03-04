Göztepe maçı sonrası Ülker Stadı'nın zemini tamamen düzeldi

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı sonrası Fenerbahçe'nin Göztepe'yle oynadığı maçta Ülker Stadı'nın zemininde büyük bozulmalar meydana gelmişti. Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından stat zeminin son durumunu paylaştı.

İstanbul'da kar yağışı sonrası bir çok stadın zemini tartışma konusu olmuştu. Türk Telekom Stadı ve Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nın zeminleri adeta futbol oynanamaz hale gelmişti.

Bu tartışmaların ışığında Galatasaray maçlarını Olimpiyat Stadı'nda oynamak için başvursa da TFF'den olumlu yanıt alamamıştı.

KISA SÜREDE MUHTEŞEM HALE GELDİ

Benzer durum Fenerbahçe Ülker Stadı için de geçerliydi. Göztepe'ye sahasında 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin stat zemini patates tarlasına benzetilmişti.

Sarı-lacivertli kulüp resmi internet sitesinden Antalyaspor maçı öncesi Ülker Stadı'nın zemininin fotoğrafını paylaştı. Zeminin kısa sürede muhteşem hale geldiği gözlendi. Göztepe maçına göre büyük değişim gözlerden kaçmadı.