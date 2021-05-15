Göztepe maçı öncesi kalabalık Beşiktaş kafilesi kriz çıkardı

Beşiktaş şampiyonluk yolunda son virajda Göztepe karşısına çıkıyor. Siyah-beyazlıların İzmir kafilesinde teknik heyet ve onların eşleri, çocukları olmak üzere toplam 91 kişi yer alıyor. Göztepe'nin pandemi kurallarını gerekçe göstererek tribünlerde 20 kişiden fazlasına izin vermemesi, siyah-beyazlıları sıkıntıya soktu. Kalabalık kafilenin tümünü stada alamayacak Göztepe'yi ikna etmek için Ahmet Nur Çebi görüşmelerde bulunuyor.

İzmir'de oynanacak ve şampiyonluğun kaderini etkileyecek maçta Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yle karşılacak. Kritik mücadele öncesinde 91 kişilik bir kafileyle İzmir'e giden siyah-beyazlılar seyirci sınırına takıldı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Beşiktaş'ın Göztepe kafilesinde teknik heyet futbolcular ve onların eşleriyle çocukları olmak üzere 91 kişi yer alıyor. Ancak Göztepe yönetimi bu sezon sadece 20 kişiye izin vermiş durumda. Fanatik Gazetesi'nden Süleyman Hatısaru'nun haberine göre; Beşiktaş'ı da 20 kişiyle sınırlandırıyorlar. Göztepe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'nun pandemi kararlarını gerekçe göstererek 20 kişiden fazlasına izin vermediği öğrenildi. Siyah beyazlıların, şampiyonluk maçı olduğu gerekçesiyle İzmir ekibinden izin istediği belirtildi. İki takım arasında orta yolu bulmak için görüşmeler sürüyor.