Göztepe maçı bardağı taşıran son damla oldu! G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu - Haberler Spor
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Göztepe maçı bardağı taşıran son damla oldu! G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu

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Galatasaray'da son dönemde kötü performansıyla dikkat çeken Luyindama, Göztepe maçında golü getiren hatasıyla adeta sonunu hazırladı. Sarı-kırmızılı yönetim, Kongolu savunmacıyla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu.

Galatasaray, Luyindama'nın istikrarsız performansı sonrası sözleşme yenileme görüşmelerini askıya aldı. Formasını kaptıran Kongolu savunmacı, Avrupa Ligi'nde oynanacak Marsilya maçında yerini Marcao'ya bırakacak.

YENİ SÖZLEŞME RESMİYETE DÖKÜLMEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Luyindama'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu durumu dikkate alan yönetim, 27 yaşındaki stoperin menajerini geçen hafta İstanbul'a çağırdı ve taraflar prensip anlaşmasına vardı. Fakat Luyindama'nın inişli-çıkışlı performansı yüzünden yeni sözleşme henüz resmiyete dökülmedi. Bonservisine 8 milyon Euro ödenen ve yıllık 1 milyon 50 bin Euro kazanan Luyindama için bir süre daha bekleneceği bildirildi.

Göztepe maçı bardağı taşıran son damla oldu! G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu
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Haber: Göztepe maçı bardağı taşıran son damla oldu! G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu - Haberler Spor
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