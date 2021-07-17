Göztepe, Brezilyalı futbolcu Lourency ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Göztepe, Brezilyalı futbolcu Lourency ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Göztepe, Brezilyalı futbolcu Lourency ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı futbolcu Lourency do Nascimento Rodrigues'i kadrosuna dahil etti.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı futbolcu Lourency do Nascimento Rodrigues'i kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Lourency ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Brezilyalı futbolcunun Chapecoens, Vila Nova, Brasil takımlarında forma giydikten sonra son 2 sezonu Portekiz'in Gil Vicente takımında tamamladığı kaydedildi.

Göztepe, Brezilyalı futbolcu Lourency ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Göztepe, Brezilyalı futbolcu Lourency ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Göztepe, Brezilyalı futbolcu Lourency ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Göztepe, Brezilyalı futbolcu Lourency ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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