Göztepe, Brezilyalı futbolcu Lourency ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı futbolcu Lourency do Nascimento Rodrigues'i kadrosuna dahil etti.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı futbolcu Lourency do Nascimento Rodrigues'i kadrosuna dahil etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Lourency ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Brezilyalı futbolcunun Chapecoens, Vila Nova, Brasil takımlarında forma giydikten sonra son 2 sezonu Portekiz'in Gil Vicente takımında tamamladığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer