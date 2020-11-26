Göztepe - Kırklarelispor maçı ne zaman saat kaçta? Göztepe - Kırklarelispor hangi kanalda? Göztepe - Kırklarelispor maçı şifresiz canlı şifresiz mi
26.11.2020 10:48 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:53
ZTK'da futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Göztepe - Kırklarelispor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Göztepe - Kırklarelispor maçı hangi kanalda? Göztepe - Kırklarelispor maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Göztepe - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük önem taşıyan maçta Göztepe - Kırklarelispor Bld. ile karşı karşıya gelecek. Peki, Göztepe - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe - Kırklarelispor maçı hangi kanalda, hakemi kim? Göztepe - Kırklarelispor maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
GÖZTEPE - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Göztepe - Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı 26 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 21:00.
GÖZTEPE - KIRKLARELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Göztepe - Kırklarelispor maçı A Spor, kanalından yayınlanacak.