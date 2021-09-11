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Göztepe galibiyet peşinde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Göztepe galibiyet peşinde

Süper Lig'de ilk 3 haftada 2 puan toplayıp Teknik Direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran ve yerine Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro ile sözleşme imzalayan Göztepe, yarın evinde Medipol Başakşehir'le karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk 3 haftada 2 puan toplayıp Teknik Direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran ve yerine Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro ile sözleşme imzalayan Göztepe, yarın evinde Medipol Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Göztepe'de sakatlığı bulunan Boşnak stoper Mihojevic forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan kanat Halil Akbunar ise görev verilmesi durumunda oynayabilecek.

Göztepe ile hafta içinde 2 yıllık sözleşme imzalayan Maestro, Türkiye kariyerindeki ilk müsabakasına çıkacak. İzmir ekibinin transferin son gününde sözleşme imzaladığı Venezuelalı defans Wilker Angel de görev verilmesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 463,5 TL, 2'nci kategori 409 TL, 3'üncü kategori 109 TL ve 4'üncü kategori 50 TL olarak belirlendi.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Göztepe galibiyet peşinde - Haberler Spor
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