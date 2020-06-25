Göztepe, Galatasray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Volkan Babacan'ı istiyor Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Medipol Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'a Süper Lig ekibi Göztepe talip oldu.

Lig bitiminde sözleşmesi sona erecek kaleci Beto Pimparel'le henüz anlaşma sağlayamayan ve Beşiktaş ile Galatasaray dahil birçok kulüpten teklifler alan Portekizli eldivenin ayrılma ihtimaline karşı alternatifler üreten sarı-kırmızılılar, Volkan Babacan'la görüşmelere başladı.

Sezon sonunda Başakşehir'den ayrılıp oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen milli kalecinin Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı vurgulandı.

Henüz Göztepe'ye olumlu cevap vermeyen ve yönetimin indirim teklifine yanaşmayan Beto'nun ise eski takımı Sporting Lizbon, Beşiktaş ve Galatasaray'la flört halinin sürdüğü iddia edildi.

EURO 2016'DA FORMA GİYDİ

Sidespor'un altyapısında kaleciliğe başlayan 31 yaşındaki Volkan, Fenerbahçe, İstanbulspor, Manisaspor ve Başakşehir'de görev yapıp 35 kez A Milli Takım'ın kalesini korudu. Volkan, A Milli Takım'ın 2016 Avrupa Şampiyonası maçlarında da 1 numaralı file bekçisi olarak görev yaptı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDEYDİ

Öte yandan Volkan Babacan, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.