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Göztepe, Galatasaray'dan milli futbolcu Şener Özbayraklı ile ilgileniyor

Göztepe, Galatasaray'dan milli futbolcu Şener Özbayraklı ile ilgileniyor
10.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 10.05.2020 16:34

Süper Lig'in köklü kulüplerinden Göztepe, Galatasaray ile yollarını ayırmaya hazırlanan milli futbolcu Şener Özbayraklı'yı kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen maçların 12 Haziran'da yeniden başlama kararının ardından antrenmanlarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe, bir yandan da transfer çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

Listesine Portekizli golcü Eder, Polonyalı Teodorczyk ve Senagalli Babacar gibi isimleri ekleyen sarı-kırmızılıların, Galatasaray'da gözden çıkarılan sağ bek Şener Özbayraklı ile ilgilendiği iddia edildi.

MENAJERLER ÖNERDİ

Menajerlerin Şener'i Göztepe'ye önerdiği ve bütçeye göre transferin netleşeceği kaydedildi. Teknik direktör İlhan Palut'un da defansın sağına mutlaka takviye istediği ve Lamine Gassama ile rekabet edebilecek bir oyuncu düşündüğü vurgulandı.

Göztepe, Galatasaray'dan milli futbolcu Şener Özbayraklı ile ilgileniyor
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