Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından

Maestro: Her maçı final olarak göreceğiz

Pereira: İki takım da kazanmak için oynadı

Oyundan aldığı İrfancan'ın tepki gösterip göstermediği hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Perreira, "Tepkiyi görmedim. Gösterdiyse de gayet normal. Hiçbir oyuncu oyundan çıkmak istemez. Ancak kimin girip çıakcağını belirlemek de benim görevim" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

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