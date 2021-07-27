Göztepe, Erzurum kampını 5 gün erken tamamladı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Erzurum'daki kamp çalışmalarını 5 gün erken tamamladı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Erzurum'daki kamp çalışmalarını 5 gün erken tamamladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1 Ağustos Pazar günü sona ermesi planlanan Erzurum'daki kamp çalışmalarının sağlık tedbirleri nedeniyle bugün tamamlandığı belirtildi.
Bu akşam İzmir'e dönecek sarı-kırmızılı ekibin sezon hazırlıklarını Adnan Süvari Tesisleri'ndeki çalışmalarla sürdüreceği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz