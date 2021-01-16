Göztepe, deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup etti

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 mağlup etti ve ligde 6 maç sonra galip geldi.

Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Konya'da oynanan ve gol düellossu şeklinde geçen karşılaşmayı İzmir ekibi kazandı.

Göztepe'nin gollerini 17. dakikada Marko Mihojevic ile 30 ve 58. dakikalarda yeni transfer Peter Zulj kaydetti. Anderlecht'ten alınan 27 yaşındaki Avusturyalı Zulj, ilk maçında iki gol birden atma başarısı gösterdi. Konyaspor'un golleri 54. dakikada Sokol Cikalleshi ile 62'de Amir Hadziahmetovic'ten geldi.

6 MAÇ SONRA KAZANDI

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor 22 puanda kalırken Göztepe 22 puana yükseldi ve 6 haftalık kazanamama serisini sonlandırdı. Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Göztepe sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.