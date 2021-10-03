Göztepe'den Giresunspor maçındaki bir pozisyona VAR'ın müdahale etmemesine eleştiri - Haberler Spor
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Göztepe'den Giresunspor maçındaki bir pozisyona VAR'ın müdahale etmemesine eleştiri

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepe'den Giresunspor maçındaki bir pozisyona VAR'ın müdahale etmemesine eleştiri

Süper Lig'de dün GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Göztepe, Halil Akbunar ile Zeki Yavru arasındaki pozisyona Video Yardımcı Hakem (VAR) kadrosunun müdahale etmemesini eleştirdi.

Süper Lig'de dün GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Göztepe, Halil Akbunar ile Zeki Yavru arasındaki pozisyona Video Yardımcı Hakem (VAR) kadrosunun müdahale etmemesini eleştirdi.

Göztepe Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, dünkü GZT Giresunspor müsabakasında Halil Akbunar ile Zeki Yavru arasındaki ikili mücadelenin görüntüleri kullanıldı.

Paylaşımda "Soruyoruz! Herhangi bir dövüş sporunda bile dirsek atmak yasakken, futbolda ne zaman serbest oldu? #haVARhaYok Ne fark eder!" ifadelerine yer verildi.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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Haber: Göztepe'den Giresunspor maçındaki bir pozisyona VAR'ın müdahale etmemesine eleştiri - Haberler Spor
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