Göztepe'de çifte imza Süper Lig'de transferde daha önce Kocaelispor'dan Burak'la sözleşme imzalayan Göztepe, iç transferde Soner Aydoğdu'yla 2+1 yıllığına kiralık olarak yeniden anlaşırken; Hatayspor'dan Kubilay Sönmez'i de renklerine bağladı.

Süper Lig'de transferde daha önce Kocaelispor'dan Burak'la sözleşme imzalayan Göztepe, iç transferde Soner Aydoğdu'yla 2+1 yıllığına kiralık olarak yeniden anlaşırken; Hatayspor'dan Kubilay Sönmez'i de renklerine bağladı.

Göz-Göz'de geçen sezon 30 maçta 5 golle oynayan 29 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Soner'in kiralanması konusunda kulübü Başakşehir'le anlaşmaya varıldı. Başakşehir'le sözleşme uzatan tecrübeli futbolcu, Göztepe'ye imza attı. Sarı-kırmızılıların Hatay'dan 2 yıllığına renklerine bağladığı 26 yaşındaki gurbetçi oyuncu Kubilay ise, ülkemizde daha önce Çanakkale Dardanelspor, Şanlıurfaspor, Kayserispor, BŞB Erzurumspor ve Adana Demirspor'da da forma giyip geçen sezon Güney ekibinde şampiyonluk yaşadı.

Kaynak: DHA