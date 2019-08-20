Göztepe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

Süper Lig'de 23 Ağustos Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

20.08.2019 20:20
Göztepe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

Süper Lig'de 23 Ağustos Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışması ile tamamlandı.
Göztepe'de sakatlığı bulunan Cameron Jerome takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: AA
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