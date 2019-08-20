Göztepe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları
Süper Lig'de 23 Ağustos Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'de 23 Ağustos Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışması ile tamamlandı.
Göztepe'de sakatlığı bulunan Cameron Jerome takımdan ayrı çalıştı.