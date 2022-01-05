Göztepe'de 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
AA / Etem Geylan - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 1 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 1 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımına PCR testi uygulandığı belirtildi.
Testi pozitif çıkan oyuncunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı da kaydedildi.
AA / Etem Geylan - Spor Haberleri
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