Göztepe'de 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler Spor
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Göztepe'de 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Göztepe'de 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
AA / Etem Geylan - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 1 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 1 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımına PCR testi uygulandığı belirtildi.

Testi pozitif çıkan oyuncunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı da kaydedildi.

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AA / Etem Geylan - Spor Haberleri

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