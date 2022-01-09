Göztepe, Cherif Ndiaye'nin 3 gol attığı müsabakada Antalyaspor'u yendi

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 yenerek, ligde 4 maç sonra galip gelen Göztepe'de Senegalli golcü Cherif Ndiaye hat-trick yaptı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Atınç Nukan'ın golüyle 1-0 önde tamamlayan Göztepe, ikinci devrede Cherif Ndiaye ile penaltıdan farkı 2'ye çıkardı. Senegalli oyuncunun 2 gol daha bulduğu müsabakayı 4-0 galip tamamlayan Göztepe, ligde 4 maç aradan sonra 3 puan elde etti.

Bu galibiyetle puanını 18'e çıkaran Göztepe, maç fazlası ve averajla düşme hattının üzerine çıktı.

Hafta içinde TFF Süper Kupa'da Beşiktaş'a mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor 22 puanda kaldı.

Cherif Ndiaye'den hat-trick

Bu sezon ilk defa bir müsabakada 4 gol birden atan Göztepe'de Cherif Ndiaye bulduğu 3 golle, takımın galibiyetine büyük katkı verdi. Gol sayısını 6'ya çıkaran, Senegalli futbolcu Adis Jahovic'i geçerek takımdaki en golcü isim konumuna yükseldi.

Takımının ilk golünü atan Atınç Nukan bu sezon 2. golüne ulaştı.

Göztepe, Süper Lig'de 27 maç sonra kalesini gole kapattı

Ligde en son geçen sezon Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği 33. hafta mücadelesinde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligde 27 maç sonra kalesinde gol görmedi.

İzmir temsilcisi, Fraport TAV Antalyaspor maçına kadar 27 maçta 31 gol atarken 45 gol yemişti.

Müsabakayı 8061 izleyici takip etti.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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