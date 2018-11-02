Göztepe - Çengelköy Futbol Yatırımları: 4-0

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Göztepe, Çengelköy Futbol Yatırımları'nı 4-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

Göztepe - Çengelköy Futbol Yatırımları: 4-0

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Göztepe, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Çengelköy Futbol Yatırımları'nı 4-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Şahan Yılmaz, Bilal Gölen

Göztepe: Eren Bilen, Tayfur Bingöl, Kadu, Hakan Çinemre, Grillo (Dk. 71 Erol Hakan Sepil), Yalçın Kayan, Mahmut Nigiz, Ngando, Gouffran, Cikalleshi, Samed Ali Kaya

Çengelköy Futbol Yatırımları: Kadir Bostan, Ekrem Kılıç (Dk. 68 Eren Demir), Kadir Doğukan (Dk. 83 Erim Yüksel), Ensar Çetinkaya, Burak Büyükkaya, Sezgin Bektaş, Kerem Yılmaz, Ufuk Hançer, Ömer Faruk Öztürk, Serdal Öz, Uğur Can (Dk. 72 Berat Özbek)

Goller: Dk. 33 Kadu, Dk. 58 ve 80 Samed Ali Kaya, Dk. 66 Cikalleshi (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 28 Yalçın Kayan, Dk. 84 Kadu (Göztepe) 

Kaynak: Skorer

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