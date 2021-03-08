Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

08.03.2021 21:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 21:49
Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Göztepe'ye 3-1 yenilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, "Beraberliğe üzüleceğiz derken mağlup olduk." dedi.

Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Göztepe'ye 3-1 yenilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, "Beraberliğe üzüleceğiz derken mağlup olduk." dedi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bakkal, mağlubiyetten ziyade Manuel da Costa'nın gördüğü kırmızı karta daha çok üzüldüğünü söyledi.

Oyuna önde baskı yaparak başladıklarını ve her şeyin istedikleri şekilde devam ettiğini kaydeden Bakkal, "Leo'nun ayağına çarpan topun gol olması takımı şaşırttı. İlk devre fazla pozisyon üretemedik, ikinci devreye 3 değişiklikle başladık." diye konuştu.

Bakkal, beraberlik golünü bulduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ancak Göztepe'nin çok etkili olduğunu bildiğimiz ve üzerinde durduğumuz halde duran toptan gol yedik. Maalesef üzgünüz. Beraberliğe üzüleceğiz derken mağlup olduk. 12 maç var, ben bu takımın başına geldiğimde 9 puanımız vardı. Dersler çıkarıp yolumuza devam edeceğiz. Düşme hattının 2 puan gerisindeyiz. Önümüzde uzun bir süre var. Ben mücadeleden vazgeçmem, oyuncularım da vazgeçmeyecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Hülya Avşar Bülent Ersoy Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Caner Erkin Ali Şansalan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 21:52:30. #1.14#
title