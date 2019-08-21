Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de 23 Ağustos Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

21.08.2019 12:36
Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de 23 Ağustos Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki idmanda futbolcular ısınmanın ardından top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde hücum ve savunma varyasyonları üzerinde duruldu.
Sakatlığı bulunan Cameron Jerome antrenmanda yer almadı.
Göztepe, yarın yapacağı antrenmanın ardından hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.